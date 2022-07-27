112 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

13:27, 27 июля 2022, ПАИ

Более 301 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 112 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 554 036 случаев заболевания коронавирусом, 17 953 445 человек выздоровело, 382 272 – умерли.