Михаил Ведерников назвал районы - лидеры по итогам второго квартала

14:22, 27 июля 2022, ПАИ

Итоги работы муниципальных образований во втором квартале по линии национальных проектов подвел в среду, 27 июля, на совещании с главами районов и городских округов губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, лидерство по результатам двух кварталов продолжает удерживать Островский район. Бежаницкий и Красногородский районы значительно улучшили свои результаты. Хорошие темпы, по словам Михаила Ведерникова, демонстрируют Великолукский, Порховский, Опочецкий и Себежский районы. Также во втором квартале в первую десятку смогли подняться Дедовичский, Усвятский и Новосокольнический районы.

В лидерах антирейтинга — Пустошкинский, Новоржевский, Пушкиногорский, Невельский районы, а также Великие Луки. Михаил Ведерников напомнил, что данные рейтинга напрямую используются при выстраивании совместной работы и являются одним из основных показателей эффективности работы.

При составлении ежеквартального рейтинга работы муниципалитетов учитывается скорость и качество реализации регпроектов, уровень взаимодействия, погруженность глав в проблематику, а также качество эксплуатации построенных объектов.

В целом губернатор отметил положительную динамику по всем направлениям реализации нацпроектов. «То, что было в 2020 году, и сейчас — небо и земля. Отмечается высокий уровень владения информацией большинством глав муниципалитетов, готовность осознанно вести претензионную работу с подрядчиками, а также налаженный качественный контроль состояния объектов после их сдачи. Такие изменения заслуживают искренней благодарности», — сказал Михаил Ведерников.

Вместе с тем губернатор обратил внимание, что информация, поступающая от специалистов на местах, должна быть выверенной и точной, а заявленные сроки — безоговорочно соблюдаться. «Доверие и взаимоуважение — это гарантия нашей успешной командной работы. Без них все процессы будут затягиваться, а каждое слово и письмо будут перепроверяться дважды и трижды. Лучше, если о существующих рисках муниципалитет будет сообщать самостоятельно и заранее», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Особый акцент губернатор сделал на сфере образования, отметив, что в рамках поездок по районам озвучивались учебные учреждения, где в срочном порядке требуется ремонт. Тем не менее по большинству таких школ муниципалитеты ни разу не обращались в правительство региона за помощью, отсутствует проектная документация и заявки на включение в плановые программы. Михаил Ведерников призвал руководство муниципалитетов активнее принимать участие в новых программах, позволяющих привести в порядок учреждения образования. «Детей, конечно, в любом случае не оставим, но каждый раз, когда вы обращаетесь за помощью, будем анализировать вашу плановую работу с комитетом образования по соответствующим программам», — заметил губернатор и добавил, что комитет по образованию проведет семинары, чтобы познакомить специалистов с доступными инструментами поддержки.

Обращаясь к главам, Михаил Ведерников еще раз напомнил: «Если по всем показателям вы находитесь в зеленой зоне — мы всегда будем максимально идти вам навстречу, используя все доступные возможности и ресурсы. Если вы в желтой зоне — помогаем по возможности. А если в красной — помощь будет оказываться по остаточному принципу. Все просто и справедливо. Именно по этому принципу с нами работает федеральный центр».