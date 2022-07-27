Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Возможности участия в федеральном конкурсе лучших муниципальных практик обсудили активисты ТОС в Дно

Не терять лидерских позиций и находить новые формы взаимодействия с населением пожелал дновскому активу ТОС председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Общение с председателями территориальных общественных самоуправлений, главами поселений и руководителями местных предприятий состоялось в рамках рабочей поездки в муниципалитет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Руководитель управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова рассказала активистам о задачах, которые инициативные группы ТОС могут решать совместно с главами волостей. Главная из них – получение обратной связи от населения.

Руководитель управления посоветовала дновским «пионерам тосовского движения», уже имеющим значительный опыт реализации проектов, подумать об участии в конкурсах федерального уровня, где лучшая муниципальная практика позволяет привлечь до пяти миллионов рублей на обустройство территории. При подготовке заявки в этом случае важно не только тщательно проработать идею, но и учесть дополнительные критерии оценки, предполагающие ещё большую вовлечённость ТОС в работу органов МСУ. К такой деятельности относится, например, участие в заседаниях представительных органов власти, проведение встреч, сходов граждан, выборы старост, правотворческая инициатива.

Александр Котов в свою очередь пожелал активистам сохранять лидерские позиции. «Очень часто приходится приводить в пример Дновский район. У вас 34 ТОС, вы вовремя воспользовались ситуацией, научились выигрывать конкурсы и сумели реализовать много полезных, значимых инициатив. Однако, разрабатывая проекты, важно думать не только о подготовке документации, но и о дальнейшем вовлечении в общее дело людей – чтобы они участвовали и в реализации проектов, и в дальнейшем содержании новых объектов благоустройства», - обратил внимание спикер.

По мнению председателя Собрания, привлечение грантовой поддержки на благоустройство территорий и участие в таких проектах общественности помогает районной власти сосредоточить силы и существенные средства при решение затратных инфраструктурных задач, например, в случае Дновского района – на подготовку проекта реконструкции очистных сооружений.

«При этом планка в 500 тысяч, обозначенная губернатором на перспективу, даёт ТОС больше свободы и возможность подступаться к достаточно серьёзным целям. А есть ещё успешный опыт реализации инициативных проектов – нужно использовать все возможности, все имеющиеся инструменты», - добавил Александр Котов, пообещал со своей стороны поддержку при подготовке документации, поблагодарил дновцев за активное участие и пожелал победы в конкурсе грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу
27 июля 2022

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала
27 июля 2022

«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками
27 июля 2022

Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ
27 июля 2022

Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге
27 июля 2022

Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи
27 июля 2022

Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня
27 июля 2022

Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...