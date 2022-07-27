Аркадий Мурылев рассказал о проблемах бизнеса на встрече с великолукскими предпринимателями

16:29, 27 июля 2022, ПАИ

В ходе состоявшегося заседания Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции под председательством прокурора области Ивана Грибова Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал о том, какие проблемы волнуют бизнес региона и какие предложения по улучшению положения предпринимателей области были им сформированы и направлены в адрес органов власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный отметил, что среди коллективных проблем 2021 года предпринимателей региона более всего тревожили – получение или реструктуризация кредитных продуктов; ограничительные меры, связанные с пандемией; проблемы размещения НТО; проблемы, связанные с новым порядком размещения вывесок; а также проверки со стороны контрольно-надзорных органов.

Среди предложений, направленных в адрес органов власти региона, муниципалитетов, бизнес-омбудсмен выделил: снижение ставок по УСН для пострадавших отраслей, продление сроков уплаты налогов, мораторий на нормативно-правовые акты, несущих финансовую и административную нагрузку, авансирование по госконтрактам в размере от 50% до 90%, продление сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и др.

Аркадий Мурылев напомнил участникам заседания о результатах личной встречи с Губернатором региона, по итогам которой, в т.ч. был поддержан вопрос о контрмерах в адрес иностранных перевозчиков; было предложено установить пониженные ставки для предпринимателей из других регионов, решивших перенести бизнес в Псковскую область; а также органам исполнительной власти ввести обязательный досудебный порядок урегулирования споров, в т.ч. с использованием медиации.

Бизнес-омбудсмен отметил высокую значимость органов прокуратуры при рассмотрении обращений предпринимателей, привел ряд примеров, где органами прокуратуры по запросу Уполномоченного были выявлены нарушения действий сотрудником таможенных органов, признаны необоснованными и отменены ряд проверок, признано необоснованным привлечение к ответственности.

Кроме того, Уполномоченный обратил внимание на резонансный случай нарушений прав предпринимателя из г.Великих Лук в части исключения из Схемы мест НТО, что повлекло возбуждение уголовного дела за воспрепятствование предпринимательской деятельности по ст. 169 УК РФ по факту наличия признаков составов преступлений.

В завершении выступления Аркадий Мурылев поблагодарил представителей органов прокуратуры за продуктивное взаимодействие и выразил надежду, что органы власти также будут работать с ориентацией на развитие бизнеса и будут способны к продуктивному диалогу.