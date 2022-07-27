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Новые имена появятся на Доске почёта Псковского филиала Академии ФСИН

На заседании совета Псковского филиала Академии ФСИН России по результатам работы за 2021/2022 учебный год были определены 12 лучших сотрудников и 14 курсантов вуза, сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Фотопортреты работников будут занесены на Доску почета Псковского филиала академии за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни образовательной организации.

Среди награжденных из числа постоянного состава вуза – профессор кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Олег Ковалев и начальник этой кафедры Андрей Щербаков, доценты кафедр социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина и государственно-правовых дисциплин Ольга Мельникова, старший преподаватель-методист учебного отдела Лариса Борисова, начальники отделения по защите государственной тайны Артем Иванов и секретариата Елена Хвоинская, главный специалист группы воспитательной и социальной работы с личным составом отдела кадров Степан Тунчик, заместитель начальника курса учебно-строевых подразделений Денис Петров, старший оперативный дежурный дежурной службы Владимир Максимов, бухгалтер финансово-экономического отделения Елена Гуренчик, повар отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения Наталья Ковалева.

Права занесения на Доску почета среди переменного состава удостоены курсанты Александр Котельников, Александр Теремецкий, Данил Фризоргер, Яна Царегородцева, Юлия Болдырева, Надурали Надуралиев, Дмитрий Старов, Виктория Долихина, Екатерина Шарикова, Сергей Никитин, Алина Сазонова, Александра Ромашова и студенты факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Елизавета Федорова и Юлия Курбакова.

Напомним, что в соответствии со статьей 48 Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на Доску почета в учреждении, в котором он проходит службу.

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