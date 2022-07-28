Более 578 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:59, 28 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 28 июля в мире зарегистрировано 578 800 915 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 412 347 человек. Количество выздоровевших – 548 792 461.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 92 761 865. В этой стране от коронавируса умерло 1 053 969 человек, выздоровело – 87 772 164.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 554 036 человек, 17 953 445 пациентов выздоровело, 382 272 – умерло.