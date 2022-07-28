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Общество

Псковичам рассказали о мерах по профилактике гепатита

Фото Арсения Тимашова

О профилактике гепатита рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Сенченко во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

Врач призвала псковичей проходить диспансеризацию, чтобы не пропустить заболевание. В диспансеризацию включен анализ крови, берется также анализ на выявление гепатита.

Основными симптомами гепатита являются слабость, астеническое состояние, вялость, повышенная утомляемость. Специфических симптомов нет.

Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова добавила, что дискриминация по гепатиту недопустима и сведения по анализам являются врачебной тайной.

«Если по скринингу найдены какие-то настораживающие моменты, то все направляется на Кузнецкую, 23, на более детальное обследование», - рассказала Елена Карзанова.

По словам медика, часто бывает, что организм сам поборол вирус, но оставил следы.

«Если вирус не убрать, то фиброз будет нарастать. Нужно идти обследоваться, ничего не бояться», - призвала медик.

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