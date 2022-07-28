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Общество

Пять случаев безрецептурной продажи медпрепаратов выявили в Псковской области

Полицейские зарегистрировали пять правонарушений, связанных с безрецептурной реализацией медицинских препаратов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В июне 2022 года сотрудники полиции, таможенных органов, ФСБ, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также Управления Роспотребнадзора по Псковской области приняли участие в проведении очередного этапа оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». Оно направлено на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом в интернете лекарств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты.

С 23 по 30 июня было изъято пять незаконно приобретенных упаковок таблеток.

В подготовительный этап полицейской международной операции «Пангея» сотрудниками таможенных органов Псковской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС 5500 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество.

Кроме того, сотрудниками полиции проведен мониторинг интернета в отношении 113 сайтов и учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях.

Общее количество заблокированных/удаленных сайтов и учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях сети Интернет, а также в отношении которых решается вопрос об их закрытии/блокировке, составило 21.

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