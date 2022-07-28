Большинство опрошенных псковичей равнодушны к наличию или отсутствию шенгена

12:31, 28 июля 2022, ПАИ

Данные опроса Telegram-канала ПАИ демонстрируют, что переживания россиян по поводу невозможности поехать за границу из-за потенциальной остановки выдачи шенгенских виз преувеличены.

36% опрошенных равнодушны к теме наличия или отсутствия шенгена, 31% намерены поехать в страны не шенгенской зоны или путешествовать по России.

При этом каждый пятый опрошенный считает, что если шенгенские визы прекратят выдавать, то это плохо. Еще у 7% опрошенных есть действующий шенген, а 3% надеются получить визу. 3% респондентов отмечают, что при наличии визы они все равно не едут в Европу из-за больших трат или боязни.