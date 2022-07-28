Фальшивую тысячу рублей изъяли в Пскове

13:07, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове в финансовом учреждении обнаружили фальшивую тысячерублевую банкноту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке из магазина в Гдове. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.