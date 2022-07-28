«Экопром» разъяснил ситуацию с начислением платы погибшему солдату за вывоз мусора

14:16, 28 июля 2022, ПАИ

14 июля на сайте губернатора Псковской области появилась жалоба о начислении платы за вывоз ТКО погибшему на Украине военнослужащему из деревни Торошино. «Экопром» разъяснил ситуацию.

Согласно выписке из лицевого счёта, по адресу не имеется зарегистрированных граждан. В связи с этим начисления по адресу производились по количеству собственников жилого помещения (на основании пункта 148(36) постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). Перерасчёт по количеству собственников может быть осуществлён только после вступления в наследство и определения долей жилого помещения.

12 июля текущего года мать погибшего военного обратилась с заявлением в адрес АО «ПКС» (расчётная группа регионального оператора), где ей были даны разъяснения по данному вопросу.

В связи с этим правовые основания для снятия задолженности погибшего отсутствовали.

К сожалению, регоператор ограничен действием правовой нормы, обязывающей производить начисления на собственников жилья, даже после их смерти, вплоть до исключения их из реестра собственников.

Учитывая конкретную ситуацию, директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв принял решения взять на себя обязанность производить оплату собственными средствами по обязательствам погибшего воина. «Экопром» также выражает надежду, что будут внесены изменения в законодательство, которые бы исключали подобные ситуации.