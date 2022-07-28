Кабмин РФ выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

14:53, 28 июля 2022, ПАИ

Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передаёт ТАСС.

По словам Мишустина, регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. Он также напомнил, что с 1 июня на 10 % был увеличен прожиточный минимум. Премьер-министр добавил, что на российские субъекты выросла нагрузка, а федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатив надбавки более чем одному миллиону человек.