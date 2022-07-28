Кабмин РФ выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передаёт ТАСС.
По словам Мишустина, регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. Он также напомнил, что с 1 июня на 10 % был увеличен прожиточный минимум. Премьер-министр добавил, что на российские субъекты выросла нагрузка, а федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатив надбавки более чем одному миллиону человек.
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