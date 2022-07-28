Виктория Матуле: Единственное, что я могу сделать, — рассказывать о том, что происходит в Латвии

16:17, 28 июля 2022, ПАИ

Жительница Латвии и блогер Виктория Матуле рассказала корреспонденту телеканала «Первый Псковский» о том, почему она решилась на интервью, а также о предложениях других телеканалов.

«Это единственное, что я могу сделать, а именно рассказывать, делиться тем, что происходит. Находясь там, я снимала видео для того, чтобы попытаться повлиять на мнение людей», – ответила на вопрос корреспондентов латышка.

Также девушка рассказала, что сейчас поступает большое количество предложений от белорусских телеканалов и буквально вчера, 27 июля, она разговаривала с белорусским телевидением. Также планируется ещё одно интервью, но уже по видеосвязи.

Сюжет с Викторией Матуле смотрите на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.