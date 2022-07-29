Улицу Никольскую в Псковском районе частично перекроют с сегодняшнего дня
Улицу Никольскую в деревне Родина Псковского района частично перекроют 29 июля, сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
Проезд по улице Никольской (приблизительно от ул. Владимирской, 1 до ул. Никольской, 2) закроют в связи с заменой асфальта. Закончить работы планируется до 12 августа.
Сотрудники подрядной организации срежут старое автомобильное покрытие, сделают выравнивающий и верхний слой и отрегулируют колодцы.
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