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Общество

Улицу Никольскую в Псковском районе частично перекроют с сегодняшнего дня

Улицу Никольскую в деревне Родина Псковского района частично перекроют 29 июля, сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. 

Проезд по улице Никольской (приблизительно от ул. Владимирской, 1 до ул. Никольской, 2) закроют в связи с заменой асфальта. Закончить работы планируется до 12 августа.

Сотрудники подрядной организации срежут старое автомобильное покрытие, сделают выравнивающий и верхний слой и отрегулируют колодцы.

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