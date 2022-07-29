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Политика

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно

Спикер областного Собрания Александр Котов намерен принять участие в голосовании в электронном формате. Об этом в эфире программы ПАИ-live он рассказал главному редактору газеты «Псковская правда» Максиму Андрееву.

По мнению спикера областного Собрания, за дистанционным форматом будущее: достаточно нажать несколько кнопок – и ты можешь получить услугу, за который раньше тебе бы пришлось ходить по разного рода учреждениям. Также он считает, что это повысит явку избирателей, увеличив доступность системы голосования.

«Во всём мире сегодня применяется такая система. И я уверен, что дистанционное электронное голосование будет применяться всё больше и больше. А в конечном итоге мы будем использовать его повсеместно», – считает Александр Котов.

По его словам, эта система уже апробирована. Видно, что она работает и не даёт сбоев. «Единственная проблема в дистанционном электронном голосовании – это недоверие к достоверности его результатов. Но для этого существуют механизмы защиты. У тех, кто с недоверием относится к системе ДЭГ, есть возможность контроля и проверки», – сообщил Александр Котов.

Он также отметил, что намерен принять участие в голосовании именно в электронном формате. «Это интересно, это новый опыт. И мне он пригодится, в том числе в моей работе», – подытожил депутат.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

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