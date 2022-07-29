ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов стал гостем эфира ПАИ-live в пятницу, 29 июля.
Каковы итоги завершившегося парламентского сезона и как показали себя в нём депутаты-новички? Как парламентарии работают в округах и чем займутся после выхода с каникул? Насколько конкурентной обещает быть стартовавшая муниципальная избирательная кампания? Почему сам спикер Собрания не придёт голосовать на избирательном участке?
На эти и другие вопросы Александр Котов ответил в эфире проекта ПАИ-live главному редактору газеты «Псковская правда» Максиму Андрееву.
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