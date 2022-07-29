39 человек умерли от COVID-19 в России за сутки

11:22, 29 июля 2022, ПАИ

За сутки в России умерли 39 человек от коронавирусной инфекции, всего — 382 352. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За 24 часа на территории РФ госпитализированы 1 723 человека. По состоянию на 29 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6 %. За сутки также выявили 11 422 случая заражения. 4 670 пациентов выздоровело, что на 6,9 % меньше по сравнению с 28 июля.