Пулковская таможня изъяла у мужчины ароматный багаж
57 упаковок парфюмерной продукции изъяла Пулковская таможня у гражданина Таджикистана, прибывшего авиарейсом из Душанбе, сообщила пресс-секретарь Пулковской таможни.
Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зелёный коридор, заявив о том, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. При досмотре в багаже у мужчины выявили парфюмерную продукции различных наименований
Сотрудники таможенного поста в аэропорту Пулково приняли решение о том, что данный вид товаров нельзя отнести к категории для личного пользования. Пулковской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
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