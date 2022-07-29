Пулковская таможня изъяла у мужчины ароматный багаж

11:59, 29 июля 2022, ПАИ

57 упаковок парфюмерной продукции изъяла Пулковская таможня у гражданина Таджикистана, прибывшего авиарейсом из Душанбе, сообщила пресс-секретарь Пулковской таможни.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зелёный коридор, заявив о том, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. При досмотре в багаже у мужчины выявили парфюмерную продукции различных наименований

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Пулково приняли решение о том, что данный вид товаров нельзя отнести к категории для личного пользования. Пулковской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.