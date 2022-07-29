К концу сентября начнётся заселение в дом на улице Завеличенской в Пскове

11:59, 29 июля 2022, ПАИ

К концу сентября 2022 года, как и планировалось, начнётся заселение псковичей в строящийся многоквартирный дом на улице Завеличенской в деревне Борисовичи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня, 29 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с инспекцией посетил строительство дома на улице Завеличенской. Глава региона осмотрел квартиру без отделки, а также квартиру под ключ и прилегающую территорию дома. Сейчас на территории ведётся внутренняя отделка, завершаются работы по благоустройству детской площадки и внутренних коммуникаций.