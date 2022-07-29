Первые пассажиры новых катеров на Талабские острова поделились впечатлениями

12:06, 29 июля 2022, ПАИ

Первые пассажиры первого рейса двух новых катеров, которые будут перевозить граждан на Талабские острова, поделились мнениями и впечатлениями с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

«Новый катер всё-таки помягче и комфортнее», – отметила одна из пассажирок.

«Нам нравится, конечно. Уютно, комфортно, приятно. Хорошо бы, если бы катер и в Псков ещё ходил», – поделилась мнением ещё одна пассажирка.

«Намного просторнее, приятные ощущения, плавность хода другая. Чувствуется, что новое, свежее, такое всё вкусное и хрустящее. Мы не знали, что сегодня так попадаем на новый катер, но очень довольны, потому что по работе приходилось ездить на старом. Совсем другие ощущения. Никому не отказали, все, кто хотели, влезли. Потому что раньше было 10 мест, и я видела расстроенных людей, которые не попали. Теперь такого не будет, тепло становится от этого», – рассказала женщина.

Помощник капитана Олег Пегасов отметил, что катера будут выполнять три рейса в день. Из самых ярких преимуществ он выделил пассажировместимость. «Это радость для местного жителя, потому что они постоянно не вмещались в тот катер. Сейчас таких проблем не будет», – подчеркнул Пегасов.

«Наконец-то мы это всё решили. Всё, что зависело от нас, мы делали в течение двух-трёх дней», – отметил руководитель транспортной компании — директор колхоза имени Залита Владимир Балясов.

Катера серии КС 32 сделаны на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость с экипажем – 32 человека. Движитель — одна водомётная установка, работающая от дизельного двигателя. Осадка катера — 40 см.

Новые катера будут ходить в среду, пятницу, субботу и воскресенье, совершая 4-5 рейсов в день в зависимости от загруженности. Расписание движения, по словам главы района, уже опубликовано. Оно составлено с учётом мнения жителей. Для граждан билет стоит 200 рублей. Есть льготы для отдельных категорий граждан и детей. Несудоходный день — понедельник.