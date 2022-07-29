Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»
Неделя в Псковской области проходит под знаком подведения итогов выдвижения кандидатов на больших муниципальных выборах. Вы скучали по политической активности, интригам и авантюрам? Вот вам! «Яблоко» продолжает оттачивать умение самострела и запороло выдвижение своих кандидатов в городские Думы Пскова и Великих Лук.
КПРФ «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (московское руководство открыло?) снимает с выборов в Гдовском районе «дерзкого кандидата» Поршнева. «Справедливая Россия», в отсутствии собственной региональной повестки, подогнала федеральную: Сергей Миронов в не остановивом пароксизме заявлений хочет слиться с КПРФ, КПРФ нервно курит и отвечает, что только под нашими знаменами.
Предвыборная кампания наконец-то начинает оживляться, играть красками и дарить темы для обсуждения ведущим видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».
Ведущие программы Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также поговорят о внимании британских журналистов к Пскову, есть ли жизнь без шенгена, а также дадут путевку в жизнь псковским улиткам.
Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)