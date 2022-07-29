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Политика

Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»

Неделя в Псковской области проходит под знаком подведения итогов выдвижения кандидатов на больших муниципальных выборах. Вы скучали по политической активности, интригам и авантюрам? Вот вам! «Яблоко» продолжает оттачивать умение самострела и запороло выдвижение своих кандидатов в городские Думы Пскова и Великих Лук.

 

КПРФ «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (московское руководство открыло?) снимает с выборов в Гдовском районе «дерзкого кандидата» Поршнева. «Справедливая Россия», в отсутствии собственной региональной повестки, подогнала федеральную: Сергей Миронов в не остановивом пароксизме заявлений хочет слиться с КПРФ, КПРФ нервно курит и отвечает, что только под нашими знаменами.

Предвыборная кампания наконец-то начинает оживляться, играть красками и дарить темы для обсуждения ведущим видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Ведущие программы Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также поговорят о внимании британских журналистов к Пскову, есть ли жизнь без шенгена, а также  дадут путевку в жизнь псковским улиткам.

Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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