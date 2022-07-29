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Страна и мир

Премьер Испании Санчес призвал чиновников отказаться от галстуков ради экономии

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстуки без необходимости – так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

В рамках пресс-конференции, которую Санчес провел без галстука, испанский премьер подчеркнул, что таким образом показывает пример, как сократить использование кондиционера, который расходует лишнюю электроэнергию.

Он подчеркнул, что таким образом все смогут сэкономить с точки зрения энергетики.

«И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию)», – отметил Санчес.

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