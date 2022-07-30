Чаще всего в июле россияне отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

10:33, 30 июля 2022, ПАИ

Чаще всего россияне отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Популярность Северной столицы и черноморского курорта выросла на 14 и 29 процентов соответственно, в то время как интерес к Москве за год снизился на 7 процентов, сообщают РИА Новости.

В рейтинг популярных для отдыха городов вошли также Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета по внутрироссийским направлениям – 7600 рублей с человека в одну сторону.