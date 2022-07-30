В России за сутки от коронавируса выздоровело 6 209 человек

11:04, 30 июля 2022, ПАИ

По состоянию на 30 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 634 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,2%, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ. Выздоровело за сутки 6 209 человек или на 33% больше в сравнении с 29 июля 2022 года. Выявлено 12 248 новых случаев. Умерло за сутки 43 человека.