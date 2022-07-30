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Общество

Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до максимума с конца января

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,62, что является максимумом с 25 января. Он держится выше единицы уже 17 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Выше всего он в Красноярском крае – 2,6, что является максимумом с мая 2020 года. В Ростовской области он вырос сразу на 0,72 и достиг 2,07, в Подмосковье – на 0,74, до 2,06. В Москве он составил 1,87, в Воронеже – 1,68, в Петербурге – 1,57. В Нижегородской области коэффициент поднялся до 1,48, в Пермском крае – до 1,29, в Самарской области – до 1,27, в Свердловской – до 1,03.

Рост коэффициента отражает подъем заболеваемости: в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом сообщили о 12 248 заболевших в РФ, что является максимумом с 10 апреля. Еще неделю назад этот показатель был почти вдвое меньше. В Москве в последние дни регистрируют наибольшее количество заражений с конца февраля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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