Иммунолог объяснил отсутствие необходимости массовой вакцинации детей и подростков
Дети переболели коронавирусом массово и бессимптомно еще в начале пандемии, поэтому вакцинировать нужно лишь по медицинским показателям, заявил в интервью «Известиям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
«В ходе исследования мы разделили всех детей от года до 18 лет на пять возрастных групп с шагом в три-четыре года. И обнаружили, что уровень популяционного иммунитета варьируется в пределах 80-84%. То есть коллективный иммунитет сформирован», — отметил специалист.
Если люди с иммунной защитой равномерно распределены среди всей популяции, то даже если кто-то заболел, ему некому будет передавать инфекцию, подчеркнул академик.
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