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Общество

Более 582 млн человек в мире заразилось коронавирусом

По состоянию на утро 1 августа в мире зарегистрировано 582 407 869 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 6 420 031 человек. Количество выздоровевших – 552 724 562.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 93 082 195. В этой стране от коронавируса умерло 1 055 059 человек, выздоровело – 88 215 008.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 601 719 человек, 17 975 398 пациентов выздоровело, 382 433 – умерли.

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