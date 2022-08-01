Почти на 15% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 836 человек. Это на 14,9 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
31 июля в стране выявлено 10 824 новых случая заболевания коронавирусом, вылечилось 6 077 человек, умерло 36 пациентов.
Всего по состоянию на 22 июля в России выявлено 18 612 543 случая заболевания коронавирусом, 17 981 475 человек выздоровело, 382 469 – умерло.
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