Почти на 15% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день

14:43, 01 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 836 человек. Это на 14,9 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 июля в стране выявлено 10 824 новых случая заболевания коронавирусом, вылечилось 6 077 человек, умерло 36 пациентов.

Всего по состоянию на 22 июля в России выявлено 18 612 543 случая заболевания коронавирусом, 17 981 475 человек выздоровело, 382 469 – умерло.