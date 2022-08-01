Социальное партнёрство обсудили профсоюзы Псковской и Калининградской областей

17:06, 01 августа 2022, ПАИ

В Калининграде состоялось заседание президиумов профцентров Псковской и Калининградской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Во встрече приняли участие председатель профобъединения Калининградской области Виктор Захарчец и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Участники обсудили сложившуюся систему социального партнёрства, прошедшие публичные мероприятия профсоюзов, ход коллективно-договорной кампании и возможности усиления роли профсоюзов в организации санаторно-курортного оздоровления трудящихся.

«Калининградская область – это динамично развивающийся регион, рост зафиксирован во всех отраслях экономики. Устойчивое развитие региона даёт возможность усиливать профсоюз, наращивать профсоюзное членство. Наш опыт взаимодействия с органами власти, работы с коллективами, думаю, тоже будет полезен коллегам», – прокомментировал итоги встречи Игорь Иванов.

После заседания псковская делегация познакомилась с материально-технической и лечебной базой профсоюзов Калининградской области, с санаториями «Зеленоградск» и «Отрадное».