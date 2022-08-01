Умерла худрук ансамбля «Берёзка» Мира Кольцова

18:01, 01 августа 2022, ПАИ

На 84-м году жизни скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова. Об этом сообщается на сайте ансамбля.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 августа 2022 года, после продолжительной болезни, скончалась наша дорогая и любимая Мира Михайловна Кольцова. Боль утраты невозможно выразить словами. Светлая добрая память о Мире Михайловне навсегда останется в наших сердцах и всех почитателей таланта великой артистки. ГАХА «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной выражает всем родным и близким Миры Михайловны глубокие и искренние соболезнования. Скорбим», – говорится на сайте «Берёзки».

Церемония прощания состоится 3 августа в 11:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, похороны пройдут на Ваганьковском кладбище города Москвы.

Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Она окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР, а также театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИСа). В 1957 – 1977 годах – солистка, ведущая солистка Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка». В 1977 – 1979 годах – педагог-репетитор «Берёзки». С 1979 по 2022 год являлась художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля.