Вячеслав Володин прокомментировал требование Украины вернуть ей «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР
Председатель ГД прокомментировал требование Украины вернуть ей «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которое сейчас принадлежит России, пишет Telegram-канал Государственной Думы.
Вячеслав Володин напомнил, что по состоянию на 1994 год долги СССР составляли огромную сумму – 110 млрд долларов. Россия выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами, подчеркнул Председатель ГД.
«Прежде чем на что‑то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза», – написал он.
«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», – убежден Вячеслав Володин.
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