Вячеслав Володин прокомментировал требование Украины вернуть ей «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР

20:18, 01 августа 2022, ПАИ

Председатель ГД прокомментировал требование Украины вернуть ей «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которое сейчас принадлежит России, пишет Telegram-канал Государственной Думы.

‎Вячеслав Володин напомнил, что по состоянию на 1994 год долги СССР составляли огромную сумму – 110 млрд долларов. Россия выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами, подчеркнул Председатель ГД.‎

‎«Прежде чем на что‑то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза», – написал он.‎

‎«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», – убежден Вячеслав Володин.‎