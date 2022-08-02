Горводоканал предупредил об отключении воды на улице Чапаева в Пскове
2 августа в связи с проведением работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по следующим адресам: улица Чапаева, д. 3, 5, 4, 4а, 6, 6а, 8.
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