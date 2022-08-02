Более 583 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:31, 02 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 2 августа в мире зарегистрировано 583 234 758 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 422 212 человек. Количество выздоровевших – 553 815 585.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 93 225 110. В этой стране от коронавируса умерло 1 055 576 человек, выздоровело – 88 323 568.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 612 543 человека, 17 981 475 пациентов выздоровело, 382 469 – умерло.