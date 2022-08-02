Факты фиктивной регистрации граждан обнаружила полиция в Пскове и Усвятах

10:57, 02 августа 2022, ПАИ

Жительницы Пскова и Усвят подозреваются в фиктивной регистрации граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 61-летняя псковичка осуществила фиктивную регистрацию в своём доме на улице Белинского четырёх граждан Таджикистана без их фактического пребывания по месту регистрации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А 63-летняя жительница Усвят фиктивно прописала в своём доме 70-летнего россиянина. По данному факту проводится проверка.