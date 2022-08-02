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Общество

Почти на 135% выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 962 человека. Это на 134,7 % больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 августа в стране выявлено 9 560 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечились 8 573 человека, умерло 48 пациентов.

Всего по состоянию на 2 августа в России выявлено 18 622 103 случая заболевания коронавирусом, 17 990 048 человек выздоровело, 382 517 – умерло.

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