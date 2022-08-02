В чем универсальность инвентарной опалубки для монолитного строительства

17:24, 02 августа 2022, ПАИ

При создании плит перекрытия необходима такая опалубка, которая будет опираться непосредственно на землю и равномерно распределять нагрузку по всей площади. К слову опалубка — это просто «палуба», с помощью которой получается необычные формы для заливки бетона и дальнейшего его затвердевания.

Инвентарная опалубка перекрытий может включать в себя:

• панели опалубки,

• балки,

• унивилки,

• стойки,

• треноги и другие элементы, которые позволяют точно придать конструкции необходимую конфигурацию для набора прочности бетону на заданной высоте.

Как правило, она делается из металла и фанеры, но также встречаются и пластиковые компоненты, но только как вспомогательные, а не опорные или формообразующие. Свежезалитая плита требует не менее 3 дней полноценной поддержки во время затвердевания, и в это время все телескопические стойки оставляют на месте. Затем можно с большим шагом оставлять только подпорки на срок от 2 недель для набора проектных цифр. Треноги как правило делают из того же материала, что и стойки; их основная функция - это поддержка вертикальных несущих элементов, которые, в свою очередь, будут нести вес конструкции из горизонтальных балок. Они создадут ровную плоскую поверхность, на которой можно закрепить плоские куски фанеры. Чаще всего при монтаже опалубки перекрытий вместо фанеры могут использоваться более прочные и гибкие алюминиевые или стальные листы. Далее всю поверхность обычно накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, на которую можно заливать бетон.

Вообще сама опалубка используется не только для перекрытий, с ее помощью можно создавать такие объекты, как стены и колонны. Ее даже можно расположить таким образом, чтобы можно было создать диагональную бетонную конструкцию. В зависимости от типа опалубки можно возводить различные железобетонные конструкции. Поскольку опалубка, как правило, является инвентарной, то из неё можно получить бесконечное число форм и конструкций, а уже из такого конструктора быстро адаптировать ее под конкретный объект.

При создании перекрытий и пролетов материалы, в первую очередь, могут варьироваться в зависимости от масштабов проекта. Стальные обычно используются в крупных инженерных проектах, а фанера и более мягкий алюминий подходят для небольших и локальных объектов, где не требуется большая нагрузка. В большинстве случаев опалубку можно использовать повторно, т. к. все элементы являются съемными, поэтому ее необходимо каждый раз очищать после каждого использования, чтобы лицевые стороны панелей оставались ровными и на них не оставались остатки бетона. Фанерные листы обычно ламинируют с лицевой стороны, чтобы защитить древесину от проникновения воды между волокнами, поскольку в противном случае бетон может передать излишнюю влагу и сократить ее срок эксплуатации.