22 раза обращались за помощью по номеру 112 потерявшиеся псковичи с начала июня

17:28, 02 августа 2022, ПАИ

С начала июня центр обработки экстренных вывозов системы 112 принял и обработал 22 звонка от псковичей, которые потерялись в лесу. За прошлый год с июня по август таких звонков было 146. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил начальник центра обработки экстренных вывозов системы 112 Псковской области Вячеслав Пан.

Он также напомнил, что система 112 предназначена для приема сообщений для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Граждане Псковской области попадают в региональный центр, который дальше передает информацию в ГУ МЧС Псковской области, в скорую помощь, полиции, газовой аварийной службе и ряду других ведомств.

Вячеслав Пан также сообщил, что у центра есть возможность отслеживать геолокацию звонившего по мобильному телефону. Информация о местонахождении передается сотрудникам полиции, которые организовывают поиски потерявшегося гражданина. Точность определения локации, по словам начальника центра, зависит от количества вышек — чем их больше, тем точнее.