Книжная выставка «Готовимся к школе» открылась в Псковской областной научной библиотеке

19:27, 02 августа 2022, ПАИ

Книжная выставка «Готовимся к школе» открылась в отделе абонемента областной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Школа… Как много ожиданий и надежд связывают дети, родители, учителя с этим словом. Каждый год первого сентября начинается новый этап жизни не только для тысяч первоклассников, но и для их родителей.

В книгах, представленных на выставке можно найти ответы на многие вопросы: как подготовить детей к новой жизни, как преодолеть трудности, связанные с адаптацией первоклассников в начале их школьного пути, как организовать учебу, чтобы она была им в радость и хотелось каждое утро идти в школу?

Родители будущих школьников смогут познакомиться с современной литературой, способствующей развитию детей. А сборники занимательных задач и вопросов помогут им в этом.

Среди книг на выставке: «Готовимся к школе: обучающие тесты» Елены Ивановны Соколовой; «Пора в школу: самоучитель для родителей» Анны Владимировны Королевой; «Ты учись, а мы поможем» Заряны Владимировны Некрасовой; «Полный курс для подготовки к школе: для малышей от 3 до 7 лет» Ирины Юрьевны Никитенко и другие.