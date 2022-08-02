Россиянам запретили регистрацию на экзамен по английскому языку TOEFL

19:50, 02 августа 2022, ПАИ

Организация ETS, которая устраивает международные экзамены по английскому языку, запретила регистрацию на экзамен российским гражданам. Об этом сообщает интернет-журнал «Мел».

Пользователи обнаружили в своих аккаунтах на сайте TOEFL предупреждение «Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами [Минфина США]». Также клиенты ETS из России не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.

Организация пояснила, что из-за требований Минфина США гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учётные записи. О каких именно требованиях Минфина США идёт речь, неизвестно.