Псков победил в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

21:01, 02 августа 2022, ПАИ

Псков победил с проектом «Сердце Пскова» в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.

«Мы живем в городе с многовековой культурой, где туристический центр в рамках кольца Окольного города формирует имидж Пскова и составляет его уникальность», – написал в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.



В 2023 году 130 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на проведение комплекса мероприятий по обустройству центра города Пскова.

На эти средства планируется организовать ярмарочное пространство с иллюминацией, смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, а по пешеходным маршрутам города разместить арт-объекты и фотозоны.

«Таким образом, центр Пскова станет современной точкой притяжения гостей и жителей города – комфортным местом для встреч и отдыха», – подытожил Борис Елкин.