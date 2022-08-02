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Псков победил в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

На эти средства планируется организовать ярмарочное пространство с иллюминацией. Фото: Telegram

Псков победил с проектом «Сердце Пскова» в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. 

«Мы живем в городе с многовековой культурой, где туристический центр в рамках кольца Окольного города формирует имидж Пскова и составляет его уникальность», – написал в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.
 
В 2023 году 130 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на проведение комплекса мероприятий по обустройству центра города Пскова. 

На эти средства планируется организовать ярмарочное пространство с иллюминацией, смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, а по пешеходным маршрутам города разместить арт-объекты и фотозоны.

«Таким образом, центр Пскова станет современной точкой притяжения гостей и жителей города – комфортным местом для встреч и отдыха», – подытожил Борис Елкин.

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