Псков получит субсидию на обустройство туристического центра города

09:56, 02 августа 2022, ПАИ

Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов. Одним из победителей стал город Псков, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в своём Telegram-канале.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки новая, мы её впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и другое», – отметила глава Ростуризма.

Помимо Пскова в этом конкурсе также победили Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Орёл, Переславль-Залесский, Пермь, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань, Таганрог, Тверь, Торопец, Тула, Углич, Улан-Удэ, Уфа.

Зарина Догузова подчеркнула, что эта новая мера доступна как для небольших муниципальных образований с населением от пяти тысяч человек, так и для городов до 2 млн человек. С правилами можно ознакомиться здесь.