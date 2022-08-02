Псков получит субсидию на обустройство туристического центра города
Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов обустройства туристических центров городов. Одним из победителей стал город Псков, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в своём Telegram-канале.
«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки новая, мы её впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и другое», – отметила глава Ростуризма.
Помимо Пскова в этом конкурсе также победили Алупка, Владивосток, Городец, Дербент, Евпатория, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Орёл, Переславль-Залесский, Пермь, Рязань, Смоленск, Сортавала, Старая Русса, Суздаль, Сызрань, Таганрог, Тверь, Торопец, Тула, Углич, Улан-Удэ, Уфа.
Зарина Догузова подчеркнула, что эта новая мера доступна как для небольших муниципальных образований с населением от пяти тысяч человек, так и для городов до 2 млн человек. С правилами можно ознакомиться здесь.
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