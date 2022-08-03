День арбуза отмечают по всему миру 3 августа

07:26, 03 августа 2022, ПАИ

3 августа в разных странах мира отмечается День арбуза. Этот праздник берет свое начало из США, где он отмечается как национальный день арбуза, пишет calend.ru.



В настоящее время арбузы выращивают практически во всех странах мира. Больше всего их произрастает в Китае, далее следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.



В этот день по всему миру принято устраивать пикники на природе. Также по традиции необходимо устроить соревнования – кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или кто вырежет лучшую фигуру из арбуза.

Арбуз — ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз — исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.