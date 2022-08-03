Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается среди детей до года

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается среди детей до года, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на рабочем совещании с губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым.

Она отметила, что этот факт очень настораживает. «По сравнению с предыдущей неделей, мы также видим рост заболеваемости в возрастных категориях 65 лет и старше, 50-64 и 30-49 лет, т.е. самое работоспособное население», — рассказала Елена Припутенко.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в регионе снизился до 10%. «Здесь, конечно, важна работа по информированию населения о важности вакцинации и ревакцинации раз в полгода. Остается настоятельная рекомендация для лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет», — подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 августа 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье
03 августа 2022

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается среди детей до года
03 августа 2022

В Псковской области обсуждается вопрос обязательной вакцинации от COVID-19
03 августа 2022

Приметы на Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать в этот день
03 августа 2022

О чайных предпочтениях, Колесе Телеги и везении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
02 августа 2022

Праздник пророка Ильи отметили в Островском районе
02 августа 2022

69% россиян не были за границей, а 30% – не выезжали за пределы своего региона
02 августа 2022

В Псковской области излечились за сутки от коронавируса 40 человек


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...