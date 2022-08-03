Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается среди детей до года

08:02, 03 августа 2022, ПАИ

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области отмечается среди детей до года, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на рабочем совещании с губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым.

Она отметила, что этот факт очень настораживает. «По сравнению с предыдущей неделей, мы также видим рост заболеваемости в возрастных категориях 65 лет и старше, 50-64 и 30-49 лет, т.е. самое работоспособное население», — рассказала Елена Припутенко.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в регионе снизился до 10%. «Здесь, конечно, важна работа по информированию населения о важности вакцинации и ревакцинации раз в полгода. Остается настоятельная рекомендация для лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет», — подчеркнула она.