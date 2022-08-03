Более 6,4 млн человек в мире умерли от COVID-19
По состоянию на утро 3 августа в мире зарегистрировано 584 358 167 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 6 423 934 человека. Количество выздоровевших – 554 989 575.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 93 319 702. В этой стране от коронавируса умерло 1 055 975 человек, выздоровело – 88 431 777.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 622 103 человека, 17 990 048 пациентов выздоровело, 382 517 – умерло.
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