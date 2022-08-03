В Пскове «IT-куб» открывает набор учащихся на новый учебный год
Центр цифрового образования «IT-куб» открывает набор учащихся на 2022/2023 учебный год, сообщает региональный комитет по образованию в своём Telegram.
Направления обучения:
программирование на языке Scratch (8-12 лет);
разработка VR/AR приложений (12-16 лет);
основы программирования на языке Python (10-12 лет; 13-16 лет);
мобильная разработка (11-13 лет; 14-16 лет);
системное администрирование (12-18 лет);
олимпиадное программирование (11-14 лет).
С расписанием можно ознакомиться здесь. Запись осуществляется через систему «Навигатор дополнительного образования Псковской области».
Отметим, что обучение проводится бесплатно. Занятия начнутся в сентябре.
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