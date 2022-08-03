В Пскове «IT-куб» открывает набор учащихся на новый учебный год

09:49, 03 августа 2022, ПАИ

Центр цифрового образования «IT-куб» открывает набор учащихся на 2022/2023 учебный год, сообщает региональный комитет по образованию в своём Telegram.

Направления обучения:

программирование на языке Scratch (8-12 лет);

разработка VR/AR приложений (12-16 лет);

основы программирования на языке Python (10-12 лет; 13-16 лет);

мобильная разработка (11-13 лет; 14-16 лет);

системное администрирование (12-18 лет);

олимпиадное программирование (11-14 лет).

С расписанием можно ознакомиться здесь. Запись осуществляется через систему «Навигатор дополнительного образования Псковской области».

Отметим, что обучение проводится бесплатно. Занятия начнутся в сентябре.