Псковское отделение «Единой России» запустило акцию ко Дню защиты бездомных животных

16:58, 03 августа 2022, ПАИ

3 августа реготделение «Единой России» запустило акцию «Лучший друг» ко Дню защиты бездомных животных. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

С 3 по 18 августа любой желающий может принести крупы (рис, гречку), сухой корм, консервы, медикаменты, пелёнки, поводки, миски и другую помощь животным в местные отделения партии в разных районах Псковщины. Адреса приёмных «Единой России», куда можно принести пожертвования, можно найти по ссылке. Все собранные вещи будут переданы в приюты Псковской области.