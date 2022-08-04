Россиян призвали поменять водительские права до 2025 года

08:44, 04 августа 2022, ПАИ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала россиянам поменять водительские права до 2025 года, пишет РИА Новости.

В целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации Правительство РФ продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на три года. Однако позаботиться о замене прав лучше заранее, не дотягивая до 2025 года.

Через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. В 2025 году менять права пойдут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года.

При этом водителям объяснили, что никакими юридическими последствиями замена прав раньше определённого срока не грозит. Оба документа – и продлённый, и новый – имеют равную силу. Но при замене прав срок их действия будет одинаковым – 10 лет.