День без осадков и +30 градусов обещают псковичам сегодня
4 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, пишет официальный Telegram-канал региона.
Ветер южных направлений, умеренный. Температура по области днём +25...+30 градусов. В Пскове ожидается +27...+29 градусов, в Великих Луках +28...+30 градусов.
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