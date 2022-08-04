Более 585 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:36, 04 августа 2022, ПАИ

По состоянию на утро 4 августа в мире зарегистрировано 585 541 445 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 428 146 человек. Количество выздоровевших – 556 105 723.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 93 593 214. В этой стране от коронавируса умерло 1 057 239 человек, выздоровело – 88 568 143.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболел 18 636 741 человек, 18 000 314 пациентов выздоровело, 382 560 – умерло.