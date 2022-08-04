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Общество

Елена Борисенко: Треть опрошенных водителей не знают правило о помехе справа

Из опрошенных в ходе социологического исследования водителей 29 % не знали базового правила о помехе справа, а 56 % проезжают перекрёсток на жёлтый мигающий сигнал светофора. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко на пресс-конференции в УГИБДД по Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Исследование проводилось для решения проблемы частых аварий на перекрёстках. Они составляют треть всех ДТП, а это более 40 тысяч, подчеркнула Елена Борисенко. 

Несоблюдение и незнание правил дорожного движения есть и среди пешеходов. По статистике экспертного центра «Движение без опасности», 69 % не используют светоотражающие элементы, 43 % отвлекаются на телефоны, а 51 % завершают пересечение проезжей части на красный сигнал светофора.

«Это, казалось бы, небольшие элементы, но они создают комплексную картину того, что у нас происходит на дорогах, и в частности на перекрёстках», – прокомментировала ситуацию Елена Борисенко.

Также первоочередной причиной ДТП на перекрёстках эксперт называет несоблюдение очерёдности проезда. Именно это отражено в названии всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!». Кампания призвана доказать, что знание правил дорожного движения необходимо для безопасности каждого гражданина.

Отметим, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.

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